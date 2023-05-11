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13:36, 11 мая 2023Культура

Студия Disney потеряла 4 миллиона подписчиков стримингового сервиса

Disney потеряла 4 миллиона подписчиков стримингового сервиса за второй квартал 2023 года

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Американская студия Walt Disney Co. потеряла 4 миллиона подписчиков стриминговой сервиса за второй финансовый квартал 2023 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании.

В результате оттока пользователей, количество подписчиков сократилось с 161,8 миллиона до 157,8 миллиона человек. Основной отток пришелся на сегмент Disney+Hotstar, ориентированный на Индию. В месяц выручка компании в расчете на пользователя в данном сегменте составила 59 центов, тогда как год назад она составляла 74 цента.

Несмотря на это, в целом показатель для Disney+ вырос с 3,93 доллара до 4,44 доллара за счет повышения цен на подписку без рекламы. Квартальная выручка организации увеличилась на 13 процентов и составила 21,82 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что компания Walt Disney подала иск в суд к губернатору Флориды Рону Десантису.

В начале марта стало известно, что фильмы американской киностудии станут недоступны пользователям российских онлайн-кинотеатров.

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Анастасия Астахова
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