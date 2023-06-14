Стало известно о планах Киева подорвать мосты через Днепр в начале спецоперации

«Би-би-си»: Украина планировала подорвать мосты через Днепр под Киевом в начале СВО

Украина планировала подорвать мосты через Днепр под Киевом в начале специальной военной операции (СВО), чтобы затруднить продвижение российских военных. Об этом сообщает «Би-би-си».

Как стало известно вещательной корпорации, подобную задумку помешал осуществить главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный.

Отмечается, что ему позвонили высокопоставленные лица, чтобы спросить его мнение об этих планах, однако главком настаивал на том, что делать этого не следует ни при каких обстоятельствах. Залужный, по информации источников «Би-би-си», назвал это предательством и гражданских, и военных.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что военные Вооруженных сил Украины вывели из строя все подстанции, которые обслуживали Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Таким образом электроэнергия в настоящее время не идет с ЗАЭС в направлении Крыма, Херсонской, а также Запорожской областей.

