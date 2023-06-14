ВСУ вывели из строя все обслуживавшие Запорожскую АЭС подстанции

В Запорожской области заявили о выведении ВСУ из строя всех обслуживавших ЗАЭС подстанций

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) вывели из строя все подстанции, которые обслуживали Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Таким образом электроэнергия в настоящее время не идет с ЗАЭС в направлении Крыма, Херсонской, а также Запорожской областей, сообщает ТАСС.

«Обстреляли сегодня своей ствольной артиллерией, минометами все подстанции, которые должны транзитировать электроэнергию в направлении Крыма, Херсона, Запорожской области всей остальной», — заявил Балицкий.

По его словам, на станции работают лишь два блока, которые вырабатывают электроэнергию и по сути обслуживают лишь сами себя, не поставляя электроэнергию потребителям. Он пояснил, что процесс восстановления инфраструктуры может занять до 1,5 месяца, однако сейчас этот вопрос не обсуждается, поскольку часть предприятий, которым направляется энергия с ЗАЭС, находятся на подконтрольных Киеву территориях.

Ранее стало известно, что российские военные отразили новую попытку атаки ВСУ в Запорожской области.