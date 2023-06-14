В России отреагировали на слова Лукашенко об «аренде» Крыма

Депутат Чепа исключил возможность согласия России на аренду Крыма в марте 2022 года

Москва полностью исключает вариант «аренды» Крыма, и российская делегация не могла согласиться на подобное предложение в ходе переговоров с Киевом. Таким образом первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал «Ленте.ру» слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что ему стало известно о соответствующем соглашении, достигнутом между Россией и Украиной в ходе переговоров в марте 2022 года в Стамбуле.

Отвечая на вопрос о том, могла ли Россия теоретически допустить вариант «аренды» Крыма в ходе переговоров в марте 2022 года, парламентарий полностью исключил подобный сценарий.

«Это кто-то неправильно [сказал], возможно, это было предложение Украины, и об этом слышали как вариант, который они хотели использовать, получить за деньги. Мы с такой инициативой точно не выступали и никогда бы не стали выступать, потому что Крым — это наша территория», — сказал Чепа.

При этом он подчеркнул, что в Стамбуле в 2022 году Киев «последовательно срывал все переговоры».

«Переговоры были довольно-таки сложными, на мой взгляд. Наверно, если бы эти переговоры состоялись в Минске, а не Стамбуле, то они могли бы быть более успешными», — добавил депутат.

Ранее Лукашенко рассказал, что проект соглашения о прекращении боевых действий, обсуждавшийся делегациями России и Украины весной 2022 года в Стамбуле, включал в себя договоренности по Крыму и Донбассу. Он уточнил, что соответствующий документ, парафированный Москвой и Киевом, передал ему президент России Владимир Путин и оценил его как нормальный.

«Даже по Крыму — аренда там какая-то длительная, по Донбассу на востоке. Нормальный договор. (...) А сейчас уже невозможно. Сейчас это уже территория России», — сказал белорусский лидер.

Последние очные переговоры России и Украины прошли в конце марта 2022 года в Стамбуле. По результатам встречи было заявлено, что Москва получила подтверждение намерений Киева отказаться от курса на вступление в НАТО. После этого несколько раундов прошли в онлайн-формате, а затем переговоры прекратились. Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о запрете на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.