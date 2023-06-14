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09:02, 14 июня 2023Экономика

Портфель рублевых пассивов Сбербанка превысит 20 триллионов рублей

К концу 2023 года портфель рублевых пассивов Сбербанка превысит 20 триллионов рублей

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев спрогнозировал, что к концу 2023 года портфель рублевых пассивов банка превысит 20 триллионов рублей. Об этом он рассказал журналистам на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, за май текущего года прирост портфеля составил более 400 миллиардов рублей, что оказалось больше апрельских показателей. В целом с начала года он увеличился почти на 800 миллиардов, до 19 триллионов рублей.

Царев отметил, что росту портфеля способствуют сбалансированные продуктовые предложения и улучшение условий по вкладам. В качестве примера он привел переход на ежемесячное начисление процентов по СберВкладу, что повысило его востребованность, а также вклад Лучший процент, который стал удобным и выгодным предложением для клиентов, желающих перевести свои сбережения из иностранных валют в рубли.

В октябре 2022 года сообщалось, что Сбер организовал для клиентов комфортный перевод сбережений в рубли, при этом доля рублевых пассивов показала значительный рост.

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    Варвара Кошечкина
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