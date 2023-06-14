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21:30, 14 июня 2023Россия

Российские военные научились сбивать ракеты HIMARS и Storm Shadow

Балицкий заявил, что российские военные научились сбивать ракеты HIMARS и Storm Shadow
СюжетПожар в Сочи

Фото: Reuters

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что российские военные научились сбивать ракеты HIMARS и Storm Shadow, сообщает РИА Новости.

«Ракетами они доставляют нам пока неприятности, особенно Shadow, которые мы уже как-то научились сбивать, и HIMARS», — заявил он.

Балицкий подчеркнул, что сбивать ракеты Storm Shadow ощутимо сложнее в связи с тем, что радиус их действия больше, летают они с разными скоростями и на разной высоте. По его словам, сбить удается примерно каждую вторую такую ракету.

Ранее Балицкий рассказал, что военные Вооруженных сил Украины вывели из строя все подстанции, которые обслуживали ЗАЭС. Таким образом электроэнергия в настоящее время не направляется с ЗАЭС в Крым, Херсонскую и Запорожскую области.

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    Марина Совина
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