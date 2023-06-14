Балицкий заявил, что российские военные научились сбивать ракеты HIMARS и Storm Shadow

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что российские военные научились сбивать ракеты HIMARS и Storm Shadow, сообщает РИА Новости.

«Ракетами они доставляют нам пока неприятности, особенно Shadow, которые мы уже как-то научились сбивать, и HIMARS», — заявил он.

Балицкий подчеркнул, что сбивать ракеты Storm Shadow ощутимо сложнее в связи с тем, что радиус их действия больше, летают они с разными скоростями и на разной высоте. По его словам, сбить удается примерно каждую вторую такую ракету.

Ранее Балицкий рассказал, что военные Вооруженных сил Украины вывели из строя все подстанции, которые обслуживали ЗАЭС. Таким образом электроэнергия в настоящее время не направляется с ЗАЭС в Крым, Херсонскую и Запорожскую области.