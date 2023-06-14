Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:05, 14 июня 2023Россия

Российский генерал поделился своим видением «санитарной зоны» на Украине

Генерал-майор Тутрин: для создания «санитарной зоны» на Украине надо сдвинуть линию фронта

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Для создания «санитарной зоны» на территории Украины, чтобы остановить атаки по российским регионам, армии РФ надо отодвинуть линию фронта, например, за Харьков. Своим видением с Ura.ru поделился генерал-майор Николай Тутрин.

«"Санитарная зона" — это значит отодвинуть вооружение, чтобы украинские дальнобойные системы не стреляли по нашей территории. Отодвинуть на то расстояние, которое бы обеспечивало непопадание их снарядов, которыми они атакуют территорию РФ», — заявил он.

По его мнению, необходимо отодвинуть линию фронта вглубь украинской территории. «Увести куда-нибудь за Харьков, чтобы не было проблем. Потому что наши высокоточные дальнобойные системы достанут в любом месте любого противника», — пояснил генерал-майор.

Материалы по теме:
«Настоящий рейв и дискотека» Как война дронов в небе Донбасса изменила ход боевых действий на Украине
«Настоящий рейв и дискотека»Как война дронов в небе Донбасса изменила ход боевых действий на Украине
8 июня 2023
Украина заявила о начале контрнаступления. Где ВСУ нанесут основной удар и как российские войска готовятся его отражать?
Украина заявила о начале контрнаступления.Где ВСУ нанесут основной удар и как российские войска готовятся его отражать?
5 июня 2023
Из-за ударов Украины по Каховской ГЭС затопило Херсонскую область. Как разрушение плотины изменит ход боевых действий?
Из-за ударов Украины по Каховской ГЭС затопило Херсонскую область.Как разрушение плотины изменит ход боевых действий?
7 июня 2023

Во время встречи с журналистами и военкорами во вторник, 13 июня, президент России Владимир Путин заявил, что на территории Украины может быть создана «санитарная зона». По словам главы государства, такая зона может появиться, если Украина продолжит пытаться наносить удары по российским приграничным территориям.

Во время встречи Путин подчеркнул, что цели специальной военной операции (СВО) на Украине могут корректироваться, но в целом остаются неизменными.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В обращении к согражданам президент России Владимир Путин объяснил, что такими действиями Москва отреагировала на просьбы глав ДНР и ЛНР о военной помощи.

Что думаешь? Оцени!
    Материалы по теме:
    «Настоящий рейв и дискотека» Как война дронов в небе Донбасса изменила ход боевых действий на Украине
    «Настоящий рейв и дискотека»Как война дронов в небе Донбасса изменила ход боевых действий на Украине
    8 июня 2023
    Украина заявила о начале контрнаступления. Где ВСУ нанесут основной удар и как российские войска готовятся его отражать?
    Украина заявила о начале контрнаступления.Где ВСУ нанесут основной удар и как российские войска готовятся его отражать?
    5 июня 2023
    Из-за ударов Украины по Каховской ГЭС затопило Херсонскую область. Как разрушение плотины изменит ход боевых действий?
    Из-за ударов Украины по Каховской ГЭС затопило Херсонскую область.Как разрушение плотины изменит ход боевых действий?
    7 июня 2023
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Украинская разведка отвергла причастность к атаке на «Северные потоки»
    Skyrim попала в список самых продаваемых игр
    Греф заявил о зависимости стран друг от друга
    Греф спрогнозировал рост российской экономики
    Российский генерал поделился своим видением «санитарной зоны» на Украине
    Столтенберг предупредил об опасности в случае победы России на Украине
    В США заявили о неусвоенных уроках спецоперации
    Столтенберг рассказал об ожиданиях НАТО от контрнаступления ВСУ
    Врач предупредил о вреде пива для сердца
    Пентагон усомнился в планах США заменять ВСУ утраченную бронетехнику
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.