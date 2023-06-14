Российский генерал поделился своим видением «санитарной зоны» на Украине

Генерал-майор Тутрин: для создания «санитарной зоны» на Украине надо сдвинуть линию фронта

Для создания «санитарной зоны» на территории Украины, чтобы остановить атаки по российским регионам, армии РФ надо отодвинуть линию фронта, например, за Харьков. Своим видением с Ura.ru поделился генерал-майор Николай Тутрин.

«"Санитарная зона" — это значит отодвинуть вооружение, чтобы украинские дальнобойные системы не стреляли по нашей территории. Отодвинуть на то расстояние, которое бы обеспечивало непопадание их снарядов, которыми они атакуют территорию РФ», — заявил он.

По его мнению, необходимо отодвинуть линию фронта вглубь украинской территории. «Увести куда-нибудь за Харьков, чтобы не было проблем. Потому что наши высокоточные дальнобойные системы достанут в любом месте любого противника», — пояснил генерал-майор.

Во время встречи с журналистами и военкорами во вторник, 13 июня, президент России Владимир Путин заявил, что на территории Украины может быть создана «санитарная зона». По словам главы государства, такая зона может появиться, если Украина продолжит пытаться наносить удары по российским приграничным территориям.

Во время встречи Путин подчеркнул, что цели специальной военной операции (СВО) на Украине могут корректироваться, но в целом остаются неизменными.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В обращении к согражданам президент России Владимир Путин объяснил, что такими действиями Москва отреагировала на просьбы глав ДНР и ЛНР о военной помощи.