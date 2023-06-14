В Грузии ответили на предложение заморозить российские активы

Глава правящей партии Грузии раскритиковал украинское предложение о заморозке активов РФ

Призывы украинской стороны заблокировать российские банковские и иные активы на территории Грузии выглядят как попытка открыть «второй фронт». Об этом заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, пишет РИА Новости.

Речь идет о предложении главы украинской парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии заморозить средства РФ в банках республики. Он заверил, что Киев счел бы такой шаг со стороны Тбилиси «проявлением солидарности».

«Арахамия, [глава СНБО Алексей] Данилов, [глава Офиса президента Украины Михаил] Подоляк призывали нас открыть второй фронт, нас пытаются спровоцировать на какую-то полемику. У нас нет никакого желания входить с ними в полемику. Мы занимаемся своим делом, они — своим», — раскритиковал эти призывы Кобахидзе.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что расширение НАТО стало одной из причин начала конфликта на Украине, равно как и желание Киева вступить в альянс как можно скорее.