В Сбере рассказали о годе жизни под санкциями

Вице-президент Сбера Вестеровский рассказал об итогах прошедшего после начала санкций года

Старший вице-президент Сбера Руслан Вестеровский рассказал, как банк провел прошедший год после введения обширных санкций. Об этом он высказался в интервью Forbes.

Вестеровский, курирующий блок «Управление благосостоянием», который объединяет брокерский бизнес, негосударственные пенсионные фонды и страховые подразделения Сбера, отметил, что активы блока в 2022 году уменьшились — за счет переоценки сильно просевших акций и в связи с переходом клиентов с заблокированными активами к другим профучастникам. Однако уже в первом квартале текущего года активы вновь выросли на 7,4 процента.

При этом число клиентов блока за год выросло на восемь процентов, до 37 миллионов человек. Активнее всего люди пользовались «СберСтрахованием» — по словам Вестеровского, объем страховых премий увеличился в полтора раза, до 47 миллиардов рублей.

Чаще всего клиенты выбирали накопительное страхование жизни. «В итоге блок “Управление благосостоянием” закончил год с прибылью, хотя в какой-то момент мы тоже просели, как и банк в целом», — отметил вице-президент.

Также он рассказал, что уменьшилось число инвестиций, но вырос объем вкладов. «Это связано с переоценкой активов, переходом клиентов с заблокированными активами к другим профучастникам, а также с тем, что клиенты уходили в более консервативные продукты, особенно на фоне взлетевших ставок. И в целом клиент “Сбера” более консервативен», — пояснил Вестеровский.

