В Кабардино-Балкарии потратят более 50 миллионов рублей на семейное фермерство

В Кабардино-Балкарии сельским предпринимателям направят почти 53 миллиона рублей

Власти Кабардино-Балкарии направят на развитие семейного фермерства более 50 миллионов рублей. Об этом сообщает портал «Вести Кавказа».

По информации издания, в течение года на эти цели потратят почти 53 миллиона рублей. В частности, грантовую поддержку окажут сельским предпринимателям. Отмечается, что у фермеров будет возможность приобрести на эти средства сельскохозяйственных животных, птицу и рыбопосадочный материал.

«Средства гранта можно направить на разработку проектной документации по строительству, реконструкцию или модернизацию объектов для производства, хранения и переработки сельхозпродукции», — сообщили в министерстве.

В марте в Санкт-Петербурге сотрудники Поисково-спасательной службы спасли с отколовшейся льдины в акватории Финского залива собаку. Очевидцы заметили животное около яхт-клуба «Балтиец» и вызвали специалистов.