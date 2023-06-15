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15:13, 15 июня 2023Моя страна

В Кабардино-Балкарии потратят более 50 миллионов рублей на семейное фермерство

В Кабардино-Балкарии сельским предпринимателям направят почти 53 миллиона рублей
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Ricardo Gomez Angel / Unsplash

Власти Кабардино-Балкарии направят на развитие семейного фермерства более 50 миллионов рублей. Об этом сообщает портал «Вести Кавказа».

По информации издания, в течение года на эти цели потратят почти 53 миллиона рублей. В частности, грантовую поддержку окажут сельским предпринимателям. Отмечается, что у фермеров будет возможность приобрести на эти средства сельскохозяйственных животных, птицу и рыбопосадочный материал.

«Средства гранта можно направить на разработку проектной документации по строительству, реконструкцию или модернизацию объектов для производства, хранения и переработки сельхозпродукции», — сообщили в министерстве.

В марте в Санкт-Петербурге сотрудники Поисково-спасательной службы спасли с отколовшейся льдины в акватории Финского залива собаку. Очевидцы заметили животное около яхт-клуба «Балтиец» и вызвали специалистов.

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    Майя Пономаренко
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