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01:53, 15 июня 2023Экономика

Экономист спрогнозировала падение цен на продукты в России

«Известия»: экономист Беленькая допустила падение цен на продукты в России летом и осенью
СюжетРост цен на продукты:

Фото: Unsplash

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая заявила, что летом и осенью в России может произойти продуктовая дефляция — падение цен при одновременном росте покупательной способности. Об этом она высказалась в беседе с «Известиями».

Беленькая спрогнозировала падение цен на продукты в России и объяснила, что это возможно на фоне переходящих остатков рекордного урожая зерновых прошлого года. Кроме того, тенденция снижения стоимости продовольствия наблюдается во всем мире.

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Экономист допустила, что снижение цен на продукты в августе-сентябре возможно по отношению к предыдущему месяцу. Однако неизвестно, сохранится ли продовольственная дефляция по отношению к 2022 году.

«Причина в том, что в июне-сентябре прошлого года цены на продовольствие заметно упали. И снижение по отношению к этой базе в этом году может быть трудно повторить», — отметила она.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко оценила ситуацию с ценами на продукты в России. Она заявила, что летом и в первый месяц осени стоимость продовольствия в стране продолжат снижаться.

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    Марина Совина
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