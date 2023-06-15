Экономист спрогнозировала падение цен на продукты в России

«Известия»: экономист Беленькая допустила падение цен на продукты в России летом и осенью

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая заявила, что летом и осенью в России может произойти продуктовая дефляция — падение цен при одновременном росте покупательной способности. Об этом она высказалась в беседе с «Известиями».

Беленькая спрогнозировала падение цен на продукты в России и объяснила, что это возможно на фоне переходящих остатков рекордного урожая зерновых прошлого года. Кроме того, тенденция снижения стоимости продовольствия наблюдается во всем мире.

Экономист допустила, что снижение цен на продукты в августе-сентябре возможно по отношению к предыдущему месяцу. Однако неизвестно, сохранится ли продовольственная дефляция по отношению к 2022 году.

«Причина в том, что в июне-сентябре прошлого года цены на продовольствие заметно упали. И снижение по отношению к этой базе в этом году может быть трудно повторить», — отметила она.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко оценила ситуацию с ценами на продукты в России. Она заявила, что летом и в первый месяц осени стоимость продовольствия в стране продолжат снижаться.