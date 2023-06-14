В России оценили ситуацию с ценами на продукты

Вице-премьер Абрамченко ожидает продолжения снижения цен на продукты летом и в сентябре

Летом и в первый месяц осени цены на продукты в России продолжат снижаться, ожидает вице-премьер Виктория Абрамченко. Ее цитирует РИА Новости.

По ее словам, правительство каждую неделю мониторит цены на продукты и сейчас оценивает ситуацию положительно. При этом Абрамченко надеется, что «продовольствие не добавит в инфляцию никаких неприятных пунктов».

Несмотря на продуктовую дефляцию, годовая инфляция в стране в последнюю неделю ускорилась до 2,68 процента. Главным драйвером стало удорожание легковых автомобилей и услуг.

Об ускорении роста цен в последний месяц ранее предупреждал Банк России. В соответствии с текущим прогнозом ЦБ, по итогам года инфляция в России составит 4,5-6,5 процента.

Одним из возможных факторов, который может повлиять на динамику цен, в регуляторе считают сильное ослабление курса рубля, что приведет к росту стоимости импортных товаров. 14 июня курсы доллара и евро продолжают расти после достижения локальных максимумов днем ранее. Американская валюта поднялась на уровень апреля 2022 года.