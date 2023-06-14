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09:14, 14 июня 2023Экономика

Курсы доллара и евро ускорили рост

Курс доллара на Мосбирже приближается к 85 рублям, евро закрепился выше 91 рубля

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В начале утренней сессии Мосбиржи в среду, 14 июня, курсы доллара и евро продолжили начавшийся накануне рост без попытки коррекции, свидетельствуют данные площадки.

Ослабление российской валюты ускорилось до уровня 84,67 рубля за доллар, евро закрепился выше 91 рубля. По состоянию на 9:10 на максимуме он доходил до 91,31 рубля. Юань также тестирует локальный максимум, достигая уровня 11,79 рубля.

Тенденция начала недели сохраняется, несмотря на отступление нефтяных котировок от локальных минимумов. Сорт Brent торгуется выше 74,5 доллара за баррель.

Во вторник, 13 июня, доллар и евро выросли почти на два рубля, для американской валюты это стало максимумом с апреля 2022 года. С января рубль потерял в номинальной стоимости почти 20 процентов. По оценкам Центробанка, в период с января по май реальный эффективный курс российской валюты, то есть рассчитанный по отношению к валютам основных торговых партнеров с учетом инфляции, опустился на 18 процентов.

Аналитики объясняют ситуацию снижением поступлений валюты на биржу, что объясняется сокращением нефтегазовых доходов, а также ростом стоимости импорта.

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    Платон Щукин
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