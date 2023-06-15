В Сбере объяснили рост спроса на ипотеку

Первый зампред Сбера рассказал об отсутствии перегрева на рынке ипотеки

Первый зампред правления Сбера Кирилл Царев в интервью «Бизнес ФМ» отметил, что на рынке ипотеки нет перегрева. При этом если посмотреть на прошлые годы, то рост рынка был относительно постепенным.

«На наш взгляд, сейчас перегрева нет. При этом в прошлом году мы видели рост рынка, потом его коррекцию, в том числе по ценам на жилье. Поэтому сказать, что на этом рынке сейчас есть какой-то пузырь, наверное, это не совсем так. Люди все чаще используют ипотеку в качестве возможности улучшить свои жилищные условия, это совершенно нормально. На сегодня большое количество семей используют ипотеку, с которой они живут довольно длительный период времени. Кто-то продает квартиру, в которой еще есть ипотека, покупает новую. Раньше это казалось невозможным. Она из наших сейчас задач – правильно состыковать продукты таким образом, чтобы вы могли и старую квартиру продать, а новую получить», — сказал Царев.

Также он отметил, что в настоящее время растет спрос на ипотеку на индивидуальное жилье. На рынке происходят существенные изменения: появляется относительно типовая застройка, появляются застройщики.

«Сбер делает определенные шаги к тому, что, даже когда клиент строит дом сам, банк это тоже мог это финансировать. С этим есть и свои сложности. В ряде случаев клиенты несколько оптимистично оценивают, сколько для них будет стоить строительство, когда они делают это сами. Кажется, что, когда я делаю сам, я это сделаю дешевле. Опыта не всегда у клиентов достаточно, учитывая все те расходы, которые возникнут во время этого строительства. Поэтому по мере того, как развивается сам ИЖС, параллельно развиваются банковские продукты», — добавил первый зампред правления Сбера.

