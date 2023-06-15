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19:32, 15 июня 2023Экономика

Греф заявил о планах сделать Сбер lovemark для клиентов

Президент Сбербанка Греф заявил о планах сделать организацию lovemark для клиентов

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил о планах превратить Сбер в lovemark для клиентов. О планах организации он рассказал журналистам в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам Грефа, Сбер уже является супербрендом. Он указал, что на отечественном рынке это бренд №1. Однако сейчас правление организации интересует не только количественные показатели, но и качественные.

«Мы ставим перед собой задачу стать lovemark для наших клиентов. У нас 106 миллионов клиентов, и эта задачка куда более сложная, чем просто ещё куда-то расширяться. Поэтому задача следующей эволюции бренда в эту сторону качественную, и это потребует очень серьезной трансформации», — заявил Греф.

Ранее Греф прокомментировал оценку банка и его бренда. Он уверен, что стоимость компании вырастет в цене после прошлогоднего падения. «Мы последние пять лет не выходили из тройки мировых рейтингов и даже были номером один в нем, поэтому я думаю, что мы еще подрастем», — отметил он.

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    Варвара Кошечкина
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