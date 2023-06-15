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21:02, 15 июня 2023Силовые структуры

Российские полицейские вытащили увязших в болоте детей

В ХМАО полицейские спасли двоих мальчиков, увязших в болоте и звавших на помощь

Кадр: группа УМВД России по Ханты-Мансийскому АО - Югре во «ВКонтакте»

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) полицейские вытащили из болота двоих увязших в нем мальчиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-служба УМВД России по ХМАО — Югре.

По данным ведомства, в дежурную часть в Пыть-Яхе позвонил восьмилетний мальчик и рассказал, что около дачных кооперативов тонут его друзья. Сотрудники дорожно-патрульной службы — старший лейтенант полиции Фидан Садыков и старший сержант полиции Роман Миронов — за считаные минуты прибыли к лесу.

Они услышали крики детей о помощи и побежали на выручку. Правоохранители увидели, как два ребенка увязли в трясине. Они осторожно подошли к ребятам и стали вытягивать их на берег. Затем сотрудники МВД отвели школьников к бригаде докторов. Отмечается, что медицинская помощь им не понадобилась.

Мальчики стали дожидаться приезда родителей в машине ДПС и с восторгом рассказали о подвиге Садыкова и Миронова. Это попало на видео. Выяснилось, что товарищи решили сократить дорогу, но ее сильно размыло из-за дождя. Тогда они стали перепрыгивать лужу, но один из друзей провалился в болото, а второй полез его спасать. Самый младший из ребят не растерялся и вызвал полицейских.

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    Екатерина Власова
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