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07:04, 15 июня 2023Экономика

Назван основной риск для экономики России

Глава «Эксперт РА» Чекурова: мировая рецессия станет основным риском для экономики России
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Unsplash.com

Глава рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) назвала основной риск для экономики России. По ее мнению, таковым станет мировая рецессия и замедление деловой активности, передает РИА Новости.

«На наш взгляд, основным риском является усиление глобального замедления и удар по ценам на наш экспорт», — заявила эксперт.

По словам Чекуровой, даже в случае мягкой рецессии последует замедление экспорта, которое уже сократилось ниже прошлогодних рекордов. Это скажется на компаниях и потребителях посредством давления на подавленный спрос.

Эксперт заключила, что прошлогодние риски для российской экономики стали привычными, произошла адаптация.

Ранее стало известно, что в первом квартале 2023 года экономика зоны евро официально вошла в рецессию — ВВП сократился на 0,1 процента после снижения в предыдущем квартале. Об этом свидетельствуют данные европейского статистического агентства Eurostat.

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    Марина Совина
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