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08:57, 15 июня 2023Среда обитания

Россиянам назвали способы защитить велосипед от кражи

Для защиты велосипеда от кражи россиянам посоветовали не оставлять его в подъезде
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Для защиты своего велосипеда от кражи необходимо соблюдать несколько правил и в том числе не оставлять его в подъезде. Способы не потерять транспортное средство россиянам назвал активист велодвижения Дмитрий Гусев, сообщают «Известия».

По словам эксперта, велосипед может долго простоять в подъезде, но вероятнее всего произойдет ситуация, когда его украдут. «Если велосипед необходимо оставить на парковке, то следует пользоваться хорошими замками. Мы проводили эксперименты: тросовые замки — легкая цель для воришек, их мгновенно перерезают. Нужна хотя бы цепь, а еще лучше U-lock», — рекомендовал Гусев.

Владельцам велосипедов также рекомендовали оставлять их под камерами видеонаблюдения. Предпринимателям и владельцам кафе предложили делать больше велопарковок.

Ранее в Тюмени полиция задержала 29-летнего россиянина подозреваемого в 19 кражах велосипедов на сумму свыше 200 тысяч рублей. Все похищенное он в дальнейшем сбывал в комиссионные магазины.

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    Нина Ташевская
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