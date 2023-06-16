Блогерша использовала носки для создания красивых локонов на борту самолета

Блогерша показала простой способ уложить волосы в самолете без фена и других специальных средств для стайлинга. Лайфхаком она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

Тиктокерша с никнеймом monetmcmichael опубликовала видео, на котором для создания красивых объемных локонов на борту самолета она использовала лишь расческу, заколку и пару носков. Героиня ролика призналась, что это ее первый подобный опыт и что она не знает, что получится в итоге.

На размещенных в соцсети кадрах блогерша сначала аккуратно расчесывает волосы и разделяет их по пробору на две части, затем заплетает с двух сторон французские косы и вплетает в каждую носок. После этого она собирает обе косы на затылке, используя заколку, и надевает капюшон толстовки.

Через семь часов девушка снимает носки с волос и не может скрыть восторженные эмоции от получившегося результата — идеальных объемных локонов. Видео стало вирусным и набрало 3,1 миллиона лайков.

Ранее блогерша Марена Васеф сделала укладку в салоне красоты и сравнила себя с «дохлой крысой». Инфлюэнсерша с никнеймом renawasef призналась, что заплатила за прическу 50 фунтов стерлингов (пять тысяч рублей). На размещенных кадрах героиня материала продемонстрировала свой внешний вид. В ролике видно, что коричневые локоны Васеф выглядят неестественно и небрежно.

