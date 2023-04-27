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10:15, 27 апреля 2023Ценности

Девушка сделала укладку в салоне красоты и сравнила себя с «дохлой крысой»

Блогерше Марене Васеф сделали укладку в салоне красоты в виде неестественных локонов

Кадр: @RENAWASEF / TikTok

Блогерша Марена Васеф сделала укладку в салоне красоты и сравнила себя с «дохлой крысой». Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

Инфлюэнсерша с никнеймом renawasef призналась, что заплатила за прическу 50 фунтов стерлингов (пять тысяч рублей). На размещенных кадрах героиня материала продемонстрировала свой внешний вид. В ролике видно, что коричневые локоны Васеф выглядят неестественно и небрежно. «Посмотрите, я похожа на дохлую крысу! Хочу поскорее помыть голову и исправить это», — посетовала она, расплакавшись на камеру.

Видео стало вирусным и набрало 1,3 миллиона просмотров. Подписчики решили поддержать девушку в комментариях под постом. «Просто расчешите волосы, и они будут выглядеть значительно лучше», «Это очень дорого за такую услугу», «Думаю, вам стоит запросить за это возврат денег», — высказались они.

Ранее в апреле россиянкам раскрыли способы сделать укладку без фена. В первую очередь эксперт посоветовала обладательницам кудрявой шевелюры нанести на влажные волосы, не расчесывая их при этом, стайлинговые средства, например крем или лосьон. Затем Конорева предложила обернуть крупные пряди вокруг пальцев, формируя тем самым завитки, и распределить их по всей голове.

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Екатерина Ештокина
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