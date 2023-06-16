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10:42, 16 июня 2023Экономика

Власти призвали банки активнее давать государству в долг

Глава Минфина Силуанов призвал госбанки активнее покупать российский долг

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что некоторые государственные банки не покупали российские облигации федерального займа (ОФЗ) на последних аукционах, и призвал их активнее давать государству в долг. Его слова во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) передает «Интерфакс».

Глава ведомства отметил, что кредитные организации также просят повышения ставок бумагам. Однако, по его словам, это чревато удорожанием кредитов для бизнеса. «Вот в чем негатив увеличения дефицита бюджета», — заключил министр.

По данным Центробанка, на которые ссылается агентство, доля крупных банков в аукционах ОФЗ в апреле рухнула до 9 процентов с 60,5 процента месяцем ранее. В мае показатель немного вырос, но остался на низком уровне — 18,5 процента.

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Министр финансов обсудил вопрос заимствований для бюджета на встрече с представителями российских банков и бизнеса. Также эксперты говорили об объемах будущих расходов в текущих условиях и необходимости их приоритизации.

Силуанов напомнил, что за последние три года (с 2019 до 2022-й) расходы федерального бюджета были увеличены в 1,5 раза — с 18 до 29 триллионов рублей. По его словам, есть два пути при росте расходов: увеличение дефицита бюджета и, соответственно, рост инфляции и ключевой ставки или повышение налогов. В первом случае платить за это будут население и бизнес, указал он.

Финансовое ведомство рассматривает госдолг как основной инструмент покрытия дефицита бюджета в ближайшие годы. На конец мая он достиг 3,4 триллиона рублей при запланированных 2,9 триллиона рублей. Из-за ухода западных инвесторов рассчитывать приходится только на дружественные страны и на внутренний рынок, который в первую очередь формируют занимающие у ЦБ банки.

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    Мария Грушко
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