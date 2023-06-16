Путин задал Зеленскому вопрос о поддержке «неонацистского отребья» на Украине

Путин задал Зеленскому вопрос о возведении в герои «неонацистского отребья» на Украине

Президент России Владимир Путин задал вопрос украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о поддержке «неонацистского отребья», передает РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что уже не говорит о Зеленском, но у него вызывает полное неприятие вопрос о том, как можно поддерживать «неонацистское отребье» и возводить его в ранг национальных героев.

Президент России добавил, что этот вопрос не имеет отношения к этнической принадлежности «того или иного человека».

Ранее Путин заявил, что на пьедестал почета на Украине возведены неонацисты и последыши Гитлера. Он также напомнил, что во время холокоста полтора миллиона евреев были уничтожены на Украине преимущественно сторонниками Степана Бандеры.