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17:53, 16 июня 2023Бывший СССР

Путин задал Зеленскому вопрос о поддержке «неонацистского отребья» на Украине

Путин задал Зеленскому вопрос о возведении в герои «неонацистского отребья» на Украине
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент России Владимир Путин задал вопрос украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о поддержке «неонацистского отребья», передает РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что уже не говорит о Зеленском, но у него вызывает полное неприятие вопрос о том, как можно поддерживать «неонацистское отребье» и возводить его в ранг национальных героев.

Президент России добавил, что этот вопрос не имеет отношения к этнической принадлежности «того или иного человека».

Ранее Путин заявил, что на пьедестал почета на Украине возведены неонацисты и последыши Гитлера. Он также напомнил, что во время холокоста полтора миллиона евреев были уничтожены на Украине преимущественно сторонниками Степана Бандеры.

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    Алевтина Запольская
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