Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:39, 16 июня 2023Россия

Роспотребнадзор отреагировал на инцидент с купанием мужчин в чане с молоком

Роспотребнадзор: молоко из чана, в котором искупались мужчины, не было реализовано

Кадр: Telegram-канал Baza

Молоко из чана, в котором искупались голые мужчины, не попало в продажу, сообщает Роспотребнадзор. Результаты расследования инцидента в Ростовской области опубликованы в Telegram-канале ведомства.

15 июня была опубликована видеозапись, на которой тучные мужчины купаются в емкости с молоком.

По данным Роспотребнадзора, арендатор производственного помещения, где было снято видео, проходит процедуру ликвидации, а Семикаракорский маслосырзавод сырье с предприятия не получал. «Продукция с площадки, попавшей на видео, не реализовывалась», — отреагировали на инцидент в ведомстве.

По словам самих искупавшихся в молоке мужчин, оно было прокисшим, и сразу после купания испорченный продукт вылили. Эту информацию проверяют.

Ранее россиян предупредили о вреде ряда молочных продуктов. По словам врача-диетолога, сливочное масло и сыр входят в число нежелательных продуктов для правильного питания. Причиной этому он назвал жирность и соленость указанных видов пищи.

Что думаешь? Оцени!
    Алан Босиков
    Обсудить
    Последние новости
    Генсек НАТО заявил о непричастности альянса к атакам ДРГ в Белгородской области
    Оценена токсичность воды в Днепре после разрушения Каховской ГЭС
    Китай побил собственный рекорд по разовому выводу спутников
    В правительстве признали неизбежность серьезных решений по бюджету
    Стало известно о решении МОК допустить россиян на ОИ-2024 как «команду беженцев»
    Обнаруженная Росгвардией в ЛНР бомба весом в тонну попала на видео
    Московские родители поссорились из-за Хаги Ваги в чате группы детсада
    Пашинян анонсировал встречу глав МИД Армении и Азербайджана в Вашингтоне
    В России нашли способ выкупить иностранные самолеты
    Минобороны заявило о пресечении деятельности двух украинских ДРГ в ЛНР
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.