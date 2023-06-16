Роспотребнадзор отреагировал на инцидент с купанием мужчин в чане с молоком

Роспотребнадзор: молоко из чана, в котором искупались мужчины, не было реализовано

Молоко из чана, в котором искупались голые мужчины, не попало в продажу, сообщает Роспотребнадзор. Результаты расследования инцидента в Ростовской области опубликованы в Telegram-канале ведомства.

15 июня была опубликована видеозапись, на которой тучные мужчины купаются в емкости с молоком.

По данным Роспотребнадзора, арендатор производственного помещения, где было снято видео, проходит процедуру ликвидации, а Семикаракорский маслосырзавод сырье с предприятия не получал. «Продукция с площадки, попавшей на видео, не реализовывалась», — отреагировали на инцидент в ведомстве.

По словам самих искупавшихся в молоке мужчин, оно было прокисшим, и сразу после купания испорченный продукт вылили. Эту информацию проверяют.

Ранее россиян предупредили о вреде ряда молочных продуктов. По словам врача-диетолога, сливочное масло и сыр входят в число нежелательных продуктов для правильного питания. Причиной этому он назвал жирность и соленость указанных видов пищи.