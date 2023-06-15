Купание тучных мужчин в чанах с молоком на российской ферме сняли на видео

Опубликовано видео с купанием тучных мужчин в чанах с молоком на ферме под Ростовом

На ферме Сусатского сельского поселения под Ростовом двое тучных мужчин решили искупаться в чанах с молоком и попали на видео. Ролик опубликовала Baza в Telegram-канале.

На кадрах видно, как один из мужчин раздевается догола и залезает по приставленной к металлическому чану лестнице. Затем он погружается в молоко, а за ним окунается второй участник видеосъемки.

Baza утверждает, что мужчины на кадрах — бывший участковый Максим Маслаков и предприниматель Дмитрий Ганженко. По данным авторов поста, знакомые искупавшихся в молоке заявили, что видео было снято около двух месяцев назад, когда цех с продукцией еще не работал.

Ранее Роспотребнадзор наложил арест на 500 килограммов сырного продукта частной сыроварни в Нижегородской области и приостановил ее работу. Речь идет о предприятии, где вспотевшие мужчины в трусах-шортах носили сыр и перемешивали сырье руками, а также складывали готовую продукцию на палеты.