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05:01, 16 июня 2023Мир

Южная Корея извлекла из воды обломок ракеты КНДР

Военные Южной Кореи достали из воды фрагмент ракеты-носителя КНДР, запущенной 31 мая

Фото: The Defense Ministry / Reuters

Военные Южной Кореи извлекли из Желтого моря часть ракеты, запущенной Северной Кореей 31 мая со своим первым разведывательным спутником. Об этом сообщил Объединенный комитет начальников штабов, передает Reuters.

Обломок был извлечен из воды в четверг, 15 июня. Данный фрагмент будет изучен экспертными организациями. В настоящее время продолжаются поиски дополнительных объектов с того, что, по утверждению властей КНДР, являлось ракетой-носителем.

По данным южнокорейского агентства Yonhap, ракета упала в 200 километрах от острова Очхондо. Ее обломки находились на глубине 75 метров.

Ранее в КНДР заявили, что при запуске второй ступени ракеты-носителя с военным разведывательным спутником «Манниген-1» возникла внештатная ситуация. Запуск провалился из-за нестабильной работы двигателя ракеты, а также характеристик топлива. Аппарат упал в Желтое море.

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    Марина Совина
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