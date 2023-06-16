Россияне раскрыли стоимость идеального отпуска

«Известия»: россияне оценили идеальный отпуск в 242 тысячи рублей на человека

Российские туристы оценили идеальный двухнедельный отпуск в сумму около 242 тысяч рублей на одного человека. Мнение граждан о стоимости отдыха раскрыли сервисы «Работа.ру» и «ЮMoney» в своем исследовании, передают «Известия».

Специалисты отмечают, что женщинам нужно в среднем 250 тысяч рублей на отпуск, а мужчинам — 227 тысяч. Большинство опрошенных — 49 процентов — предпочли посетить разные города, а для 42 процентов наиболее подходящим выбором стал пляжный отдых. 30 процентов респондентов хотят провести время в лесу.

Наименьшей популярностью среди россиян пользуются активные виды отдыха летом и зимой — на лыжах, сноуборде, серфинге и сноркелинге свой выбор остановили только шесть процентов респондентов. Для четырех процентов опрошенных идеальный отпуск включает шопинг-тур.

Ранее маркетинговая платформа Calltouch раскрыла условия идеального отпуска в представлении россиян. 25 процентов опрошенных назвали подходящей для хорошего отпуска сумму в 200 тысяч рублей. 20 процентов респондентов назвали приемлемыми расходы в 150-200 тысяч.