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20:36, 16 июня 2023Интернет и СМИ

Сын основателя Playboy завел аккаунт на OnlyFans и объяснился

Сын основателя Playboy Марстон Хефнер ведет OnlyFans, чтобы накопить на карточку Pokemon

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Сын основателя журнала Playboy Хью Хефнера 33-летний Марстон признался, что ведет аккаунт на OnlyFans, чтобы заработать достаточно денег на дорогостоящую коллекционную карточку Pokemon. Причину, по которой он завел страницу, Хефнер назвал Page Six.

Хефнер объяснил, что активность в этой социальной сети приносит ему высокий доход и позволяет копить на коллекционные предметы. «Цена на эту редкую карточку сейчас выглядит как шестизначное число. Но до конца года она, скорее всего, уже станет моей», — сказал блогер.

Он отметил, что не видит ничего страшного в том, чтобы зарабатывать таким способом. «Мой отец объяснил мне, что в сексуальности нет ничего постыдного. Это абсолютно нормально», — заявил Хефнер. Однако он добавил, что его жена не разделяет подобную позицию: она хотела бы, что муж выбрал другое занятие.

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    Мария Большакова
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