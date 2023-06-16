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18:04, 16 июня 2023Культура

Режиссер Богомолов назвал киноленту «Александр Невский» пропагандистской

Режиссер Богомолов назвал фильм «Александр Невский» пропагандистским, но гениальным

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Российский постановщик и актер Константин Богомолов назвал советскую киноленту «Александр Невский» режиссера Сергея Эйзенштейна «абсолютно пропагандистской картиной». Его слова приводит РБК.

«Эйзенштейн получил возможность делать кино так, как он его чувствует. По заказу государства? Да. Неся определенные ценности? Да. Но при этом ему была предоставлена абсолютная свобода формотворчества, и он выдавал грандиозный контент», — заявил Богомолов в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Подобное сотрудничество государства и творцов он назвал умным менеджментом. Богомолов подчеркнул, что картина до сих пор остается гениальной, по которой даже в настоящее время учатся снимать фильмы.

Ранее в ходе ПМЭФ гендиректор Первого канала Константин Эрнст назвал современную кинопродукцию Голливуда дерьмом и сравнил ее с качеством фильмов советской киностудии имени Горького образца 1972 года. «С одной стороны, Голливуд — действительно величайшая киномашина мира. С другой стороны, Голливуд последние 15 лет производит такое количество дерьма, что, в общем, может соревноваться со студией Горького 1972 года», — заявил глава Первого канала.

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    Сергей Равин
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