Президент Путин напомнил об использовании «Аль-Каиды» против России на Кавказе

Президент России Владимир Путин в ходе дискуссии на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) напомнил об использовании «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в РФ) против РФ на Кавказе, что, как он указал, не встречало достаточного осуждения в странах Запада. Трансляция мероприятия доступна на Rutube.

«Давайте вспомним кровавые события у нас на Кавказе в конце 90-х — начале 2000-х, что происходило? Все проклинали "Аль-Каиду". Но когда "Аль-Каида" начала воевать против нас на Кавказе, забыли все. Если можно что-то использовать в борьбе с Россией, используется на полную катушку», — заявил Путин.

«Аль-Каида» была создана в 1988 году и является одной из самых крупных исламистских международных террористических организаций, целью которой заявляется свержение светских режимов в исламских странах и создание «Великого исламского халифата». Ее членам приписывается ряд крупных террористических атак, в том числе терактов 11 сентября 2001 года в США.

Иностранные боевики-исламисты впервые появились во время первой войны в Чечне. Со времени вторжения в Дагестан в 1999 году их действия распространились на другие республики Северного Кавказа.