Вагоны с углем сошли с рельсов в российском регионе

Пять вагонов с углем грузового поезда сошли с рельсов в новосибирском Барабинске

Пять вагонов с углем грузового поезда сошли с рельсов в Барабинске Новосибирской области. Об этом сообщили в Восточном управлении Следственного комитета России на транспорте.

В ведомстве уточнили, что в результате случившегося в российском регионе никто не пострадал.

«Опрокидывание вагона не допущено», — отметили в Восточном управлении СКР на транспорте.

Региональные следователи объявили проверку по части 1 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»).

В мае сообщалось о возбуждении уголовного дела после схода с рельсов 11 вагонов грузового поезда на Забайкальской железной дороге. Инцидент произошел на перегоне Куэнга-Приисковая.

В результате происшествия никто не пострадал, оказалось повреждено 200 метров железнодорожного полотна и один километр электрических сетей.