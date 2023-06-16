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07:24, 16 июня 2023Россия

Вагоны с углем сошли с рельсов в российском регионе

Пять вагонов с углем грузового поезда сошли с рельсов в новосибирском Барабинске

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Пять вагонов с углем грузового поезда сошли с рельсов в Барабинске Новосибирской области. Об этом сообщили в Восточном управлении Следственного комитета России на транспорте.

В ведомстве уточнили, что в результате случившегося в российском регионе никто не пострадал.

«Опрокидывание вагона не допущено», — отметили в Восточном управлении СКР на транспорте.

Региональные следователи объявили проверку по части 1 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»).

В мае сообщалось о возбуждении уголовного дела после схода с рельсов 11 вагонов грузового поезда на Забайкальской железной дороге. Инцидент произошел на перегоне Куэнга-Приисковая.

В результате происшествия никто не пострадал, оказалось повреждено 200 метров железнодорожного полотна и один километр электрических сетей.

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    Анна Щербакова
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