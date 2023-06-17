Пассажирский Boeing зацепил столб при подготовке к взлету в российском аэропорту

Пассажирский Boeing 737 зацепил столб при подготовке к взлету в аэропорту Тюмени

Пассажирский Boeing 737-800 зацепил столб при подготовке к взлету в аэропорту Тюмени. Об этом сообщает центральное МСУТ СКР.

«Воздушное судно сообщением Тюмень — Бишкек получило повреждение заканцовки левого полукрыла при соприкосновении с сервисным столбом», — говорится в сообщении.

На борту самолета находились 134 пассажира, из них 28 детей. В результате происшествия никто не пострадал, рейс был задержан.

В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс из Архангельска в Нарьян-Мар, задел хвостом взлетно-посадочную полосу при посадке в российском городе. На борту воздушного судна Ан-24 RA-46619 находились 34 пассажира и 4 члена экипажа, пострадавших среди них нет.