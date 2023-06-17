Владимир Рогов назвал слова Зеленского о намерении России подорвать ЗАЭС дикой ложью

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал дикой ложью слова президента Украины Владимира Зеленского о якобы намерении Москвы подорвать Запорожскую АЭС. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, украинский лидер таким образом пытается прикрыть свои террористические планы. «Зеленский набил руку на использовании приемов нацисткой пропаганды, которая строилась по принципу "чем страшнее ложь, чем скорее в нее поверят"», — сказал он.

Рогов считает, что украинские власти готовят провокации в отношении Запорожской АЭС. Он заявил, что по этой причине Киев заранее формирует для западной публики почву с обвинениями в адрес России. «Что это будет? Обстрелы, теракты, попытка штурма и захвата станции или что-то еще — покажет ближайшее время», — подчеркнул он.

16 июня Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC News сообщил, что Россия намерена взорвать Запорожскую АЭС. «Россия хочет подорвать [Запорожскую] АЭС. Потому что, как и с дамбой [Каховской гидроэлектростанции (ГЭС)], они не заинтересованы в безопасности на Украине», — сказал глава государства. Политик считает, что Россия хочет, чтобы Запад надавил на Киев для завершения боевых действий на выгодных для нее условиях.

