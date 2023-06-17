В Челябинске мужчина убил дочь и попытался покончить с собой

В Челябинске мужчина убил ножом 9-летнюю дочь и попытался покончить с собой

В субботу, 17 июня, в Челябинске 41-летний мужчина набросился с ножом на девятилетнюю дочь. Девочка получила несовместимые с жизнью ранения и скончалась. Об этом источники сообщили «Известиям».

Telegram-канал Shot уточняет, что отец убил дочь, пока его жена была на работе. После нападения мужчина попытался покончить с собой, выпрыгнув из окна, но его спасли врачи. Сейчас он находится в больнице, врачи наблюдают за состоянием пациента.

Соседи рассказали правоохранительным органам, что не замечали за мужчиной агрессии, однако сошлись во мнении, что он был странным и нелюдимым. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее прокуратура Таймырского района Красноярского края сообщила, что мужчина смертельно ранил свою малолетнюю дочь, разряжая ружье. Вместе с трехлетней дочерью он находился на рыболовецкой точке. В какой-то момент он захотел разрядить незаконно хранящееся у него охотничье ружье и выстрелил в ребенка. Пострадавшую доставили в больницу с огнестрельными ранами в области головы и спины, спасти девочку не удалось.