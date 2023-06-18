Первая массовая манифестация против антироссийской политики Запада прошла в Риме

«Движение пяти звезд» провело в Риме массовую акцию против антироссийской политики Запада

В Риме прошла первая антиправительственная массовая манифестация против антироссийской политики Запада. Об этом сообщает ТАСС.

Организатором акции выступил бывший премьер-министр Италии, возглавляющий оппозиционное «Движение пяти звезд» Джузеппе Конте. В общей сложности в мероприятии приняли участие порядка 20 тысяч человек.

«Мы не намерены отказываться и отступаться от мирных переговоров — это единственный выход», — заявил Конте, выступая перед манифестантами. Он призвал начать мирные переговоры для разрешения конфликта на Украине и раскритиковал нынешнее правительство страны за то, что оно отказалось от всех обещаний.

В свою очередь режиссер и драматург, философ Мони Овадия, выступивший перед собравшимися, также призвал к началу мирных переговоров «без каких-либо предварительных условий». «Эта война готовилась много лет, она началась с расширения НАТО, которая дала обещание [президенту СССР] Михаилу Горбачеву не расширяться», — заявил он.

Ранее глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что Рим готов обсуждать мир на Украине только на базе предложений Киева. По его словам, в Италии готовы принять любое предложение, направленное на прекращение конфликта, но поддерживают десять пунктов мирной инициативы президента Украины Владимира Зеленского.