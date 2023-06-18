Российская авиация нанесла восемь ударов по ВСУ на купянском направлении

РИА Новости: авиация группы «Запад» нанесла восемь ударов по ВСУ на купянском направлении

Начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский заявил, что российская авиация на купянском направлении нанесла восемь ракетно-бомбовых ударов по войскам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит РИА Новости.

«Экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28, штурмовики Су-25 нанесли восемь ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригаде теробороны», — сообщил он.

В районе населенного пункта Староверовка ракетные войска группировки «Запад» нанесли удар по живой силе, вооружению, военной и специальной технике 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Огонь был открыт из реактивной системы залпового огня «Торнадо-С».

При этом в полосе обороны 1-й танковой армии артиллерия «Запада» вскрыла и уничтожила диверсионно-разведывательную группу из состава 32-й отдельной механизированной бригады. Российские военные также сорвали три попытки провести ротацию подразделений ВСУ в районе Берестовое, Стельмаховка.

Ранее Минобороны России заявило об уничтожении двух ДРГ на купянском направлении. ВСУ также потеряли два автомобиля и гаубицу «Мста-Б».