Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:08, 18 июня 2023Ценности

Родственники впавшей в кому после ринопластики россиянки обвинили врача

Родственники впавшей в кому после ринопластики модели под Москвой обвинили хирурга

Фото: Olga Kononenko / Unsplash

Родственники впавшей в кому после ринопластики 25-летней модели Влады Антроповой винят в случившемся врача-хирурга. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По их словам, принимали россиянку вечером 16 июня второпях, тогда же и прооперировали. Впала в кому она прямо на операционном столе. Как утверждает канал, никто из медиков не знал, что делать.

Ранее стало известно, что девушка обратилась в частную клинику в поселке Жуковка на Рублевском шоссе под Москвой.

Также Mash писал, что плохо ей стало ночью после операции. Владу госпитализировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Она без сознания.

Что думаешь? Оцени!
    Евгения Куликова
    Обсудить
    Последние новости
    Президент Чехии объяснил свои слова о «слежке» за россиянами на Западе
    Кинолог перечислил самые распространенные собачьи фобии
    Сборная Италии завоевала бронзу Лиги Наций
    Названа еще одна причина отъезда главкома ВСУ Залужного из Украины
    В Одессе прогнали с рынка пытавшихся задержать мужчину военкомов
    В США рассказали об успешно уничтожающем западные танки российском оружии
    Раскрыто название переоборудованной из тоннеля станции московского метро
    Кадыров объявил о новых назначениях в «Ахмат-Чечня» и «Восток-Ахмат»
    Раскрыто состояние находящейся в реанимации актрисы Федосеевой-Шукшиной
    ВСУ обстреляли приграничный российский регион
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.