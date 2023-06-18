Родственники впавшей в кому после ринопластики россиянки обвинили врача

Родственники впавшей в кому после ринопластики модели под Москвой обвинили хирурга

Родственники впавшей в кому после ринопластики 25-летней модели Влады Антроповой винят в случившемся врача-хирурга. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По их словам, принимали россиянку вечером 16 июня второпях, тогда же и прооперировали. Впала в кому она прямо на операционном столе. Как утверждает канал, никто из медиков не знал, что делать.

Ранее стало известно, что девушка обратилась в частную клинику в поселке Жуковка на Рублевском шоссе под Москвой.

Также Mash писал, что плохо ей стало ночью после операции. Владу госпитализировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Она без сознания.