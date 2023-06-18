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13:30, 18 июня 2023Россия

Власти Курской области ответили на вопрос о возможности вторжения ВСУ в регион

Старовойт: у ВСУ нет сил и средств для массового вторжения в Курскую область

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Власти Курской области ответили на вопрос об угрозе вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регион. По словам курского губернатора Романа Старовойта, у Киева нет для этого возможностей, пишет ТАСС.

«На сопредельной стороне нет сегодня сил и средств для массового вторжения на нашу территорию», — подчеркнул он. При этом губернатор указал на существующие риски из-за деятельности украинских диверсионно-разведывательных групп на границе с регионом.

Он также отметил, что на данный момент продолжается серьезная работа по усилению госграницы на территории области.

17 июня сообщалось об обстреле села Сальное в Хомутовском районе Курской области со стороны ВСУ. Тогда глава Курской области заявил о нарушении электроснабжения в населенном пункте и отсутствии пострадавших в результате обстрела.

19 октября 2022 года в восьми регионах, в том числе в Курской области, был введен средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Варвара Кошечкина
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