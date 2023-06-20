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05:30, 20 июня 2023Путешествия

Россиянка познакомилась с американцем в поездке и выведала его мнение о русских

Американец рассказал тревел-блогерше из России, что считает русских грустными и серьезными

Фото: Shchipkova Elena / Shutterstock / Fotodom

Российская тревел-блогерша и путешественница Марина Ершова познакомилась с американцем во время поездки в Австралию и выведала его мнение о русских. Историей она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Ершова рассказала, что ее сосед-американец по имени Джек считает Россию закрытой страной, в которой живут «в какой-то степени закомплексованные люди», предпочитающие не хвалиться нажитым. «Джек уверен, что мы — морозостойкий народ, рождаемся под серыми тучами и оттого такие грустные и серьезные», — добавила блогерша.

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Автор также поведала, что ее сосед из Лос-Анджелеса назвал Россию недосягаемым государством и признался, что мечтает когда-нибудь там оказаться. «Он пересмотрел много советских фильмов, потому что некоторые из них транслируют по телевизору в Америке. Американец мило произнес названия с очень сильным акцентом, и я поняла, что это были "Девчата", "Ширли-мырли", "Чучело"», — призналась путешественница.

Ранее тревел-блогерша рассказала, что восхитила своих соседей, с которыми живет в одной квартире — немцев, французов, американца и австралийца — и получила множество комплиментов после того, как приготовила завтрак не только для себя и своего молодого человека, а для всех жильцов. Автор блога отметила, что их совместные завтраки уже стали традицией. По ее словам, соседи с удовольствием едят все, что готовит россиянка.

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    Марина Черняк
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