Российская тревел-блогерша раскрыла секрет своей популярности у иностранцев

Блогерша «Дзена» побывала в Австралии и восхитила иностранцев, приготовив им завтрак

Российская тревел-блогерша и путешественница Марина Ершова побывала в Австралии и раскрыла подписчикам секрет своей популярности у иностранцев. Историей она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Россиянка рассказала, что восхитила своих соседей, с которыми живет в одной квартире — немцев, французов, американца и австралийца — и получила множество комплиментов после того, как приготовила завтрак не только для себя и своего молодого человека, а для всех жильцов. «Готовить только на нас двоих я тоже не могу. Совесть не позволяет! К тому же я сама нахожусь в гостях и должна быть полезной», — рассказала Ершова.

Автор блога отметила, что их совместные завтраки уже стали традицией. По ее словам, соседи с удовольствием едят все, что готовит россиянка. «Они никогда не получали такого элементарного ухода. Поэтому теперь парни влюбились в меня, и каждый восторгается моей заботой, хотя, опять же, это нормально для меня и всех хозяек, которых я знаю (русских хозяек)», — добавила тревел-блогерша.

Ранее Ершова писала, что на протяжении месяца, проведенного в Австралии, ни разу не сталкивалась с агрессией в свой адрес. По словам девушки, когда австралийцы узнавали ее национальность, они наоборот старались пообщаться с ней или поделиться важной информацией. «В общем, в Австралии русским будет хорошо, опираюсь на свой личный опыт», — пояснила она.