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05:30, 16 мая 2023Путешествия

Россиянка побывала в Австралии и раскрыла истинное отношение местных к русским

Блогерша «Дзен» побывала в Австралии и рассказала о хорошем отношении местных к русским

Фото: Denise Jans / Unsplash

Российская тревел-блогерша и путешественница Марина Ершова побывала в Австралии и раскрыла истинное отношение местных жителей к русским. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Россиянка рассказала, что на протяжении месяца, проведенного в Австралии, ни разу не сталкивалась с агрессией в свой адрес. По словам девушки, когда австралийцы узнавали ее национальность, они наоборот старались пообщаться с ней или поделиться важной информацией. «В общем, в Австралии русским будет хорошо, опираюсь на свой личный опыт», — пояснила она.

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Автор публикации также рассказала, что во время поездки познакомилась с одним австралийцем. Мужчина услышал «кривую английскую речь» девушки и спросил о ее происхождении. «Мы сказали, что из России, — добавила она. — Тот как будто в шок впал. Встал смирно, приставил руку к голове, будто он рядовой, а перед ним важные люди».

Путешественница сообщила, что мужчина тут же бросил свои дела. В ходе беседы австралиец поделился своим мнением о России и сказал, что очень уважает ее взгляды. «Если бы ему дали выбор, где жить, он, не задумываясь, ответил "Россия", — подчеркнула блогерша. — Ему очень не нравится Австралия, так как она все больше копирует Америку. Его достали американские законы, большие налоги, коррупция, ЛГБТ».

Ранее в апреле другая российская путешественница Саша Коновалова раскрыла истинное отношение жителей Египта к туристкам из России. По ее словам, многие уверены, что египтяне сходят с ума при виде славянок, однако это уже давно не так. Они считают россиянок красивыми. При этом в 2023 году отношение египетских мужчин к русским женщинам уже не такое неадекватное.

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Фариза Бацазова
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