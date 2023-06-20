Пострадавшая от мошенника в Tinder женщина раскрыла подробности его схемы

Daily Mail: пользовательница Tinder потеряла $100 тыс., якобы вложившись в криптовалюту

Пользовательница Tinder Ребекка Холлоуэй поделилась историей о том, как из-за предложения мошенника вложиться в криптовалюту она потеряла около 100 тысяч долларов. Подробности схемы пострадавшая раскрыла в разговоре с изданием Daily Mail.

Мужчина, с которым 41-летняя Холлоуэй познакомилась в Tinder в марте этого года, представился ей французским предпринимателем, разбирающимся в инвестициях. Такие подробности заставили женщину поверить в его компетентность. Поэтому когда Фред (именно так он представился в переписке) предложил пользовательнице перевести деньги на якобы платформу для работы с криптовалютой, она сразу сделала это. После совершения таких «вложений» в личном кабинете появлялись фиктивные сообщения о заработанных деньгах. Всего Холлуоэй таким образом потеряла около 100 тысяч долларов.

Женщина отметила, что на протяжении всего времени их общения не сомневалась в искренности намерений Фреда. Он регулярно отправлял пользовательнице романтические сообщения, рассказывал о личной жизни и иногда звонил по видеосвязи. Позднее Холлоуэй призналась, что не заметила очевидной мошеннической схемы. «Одинокие женщины среднего возраста, такие же, как я, очень уязвимы. У нас нет проблем с деньгами, но вот подходящего партнера мы, возможно, еще не встретили», — объяснила пользовательница.

Как отмечает Daily Mail, подобная схема получила название «забой свиней». Мошенники сначала «откармливают» жертву романтическими обещаниями, вызывают доверие, а после дают «советы» по инвестициям, приводящие к потере денежных средств. По словам издания, существует немало пострадавших от подобных махинаций.

Ранее жительница Лондона рассказала, как мошенник, выразивший неискреннее намерение построить романтические отношения, разорил ее на 50 тысяч фунтов стерлингов (примерно 5,3 миллиона рублей по курсу на 19 июня), вымогая деньги под предлогом вложений в криптовалюту.