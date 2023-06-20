В Кремле оценили возможность объединения Китая и США против России

Песков: партнерство России и КНР внушает уверенность, что Пекин не пойдет против Москвы

Москва не принижает важность строительства «более предсказуемых» отношений между Пекином и Вашингтоном, но не считает, что они могут объединиться против российских властей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Китай реализует свои суверенные права на выстраивание отношений с другими странами», — отметил Песков, оценивая встречу госсекретаря США Энтони Блинкена и председателя КНР Си Цзиньпина. При этом в Кремле уверены, что власти Китая не станут объединяться с кем-либо, чтобы пойти против Москвы.

18-19 июня Блинкен посетил Пекин и встретился с представителями китайского руководства, в том числе с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом. Это первое посещение Китая главой Госдепартамента США с октября 2018 года.