В Венгрии арестован последователь Брейвика

В Венгрии арестовали норвежца, желавшего «превзойти Брейвика»

Полиция Венгрии арестовала в Будапеште 45-летнего норвежца, готовившего нападение на мирных жителей и считающего себя последователем ультраправого экстремиста Андерса Брейвика. Об этом сообщает ТАСС.

Подозреваемый, имя которого не называется, разместил в сети видео с соответствующими угрозами. Как утверждает сам арестованный гражданин Норвегии, его целью было «превзойти Брейвика».

По данным норвежской полиции, с которой связались венгерские правоохранители, преступник ранее привлекался к уголовной ответственности за насильственные преступления сексуального характера.

Отмечается, что в субботу 17 июня ему был вынесен обвинительный приговор. Венгерская сторона поместила арестованного в психиатрическую клинику, где будет проходить его проверка на вменяемость.

В августе 2022 года Брейвик снова подал иск против норвежских властей о нарушении прав человека в попытке добиться прекращения тюремного заключения. Его адвокат направил в Министерство юстиции уведомление, в котором говорится, что никто не должен подвергаться «пыткам» или «бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию». Сам Брейвик убежден, что длительная изоляция является нарушением статьи 3 Европейской конвенции о правах человека.