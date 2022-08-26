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Брейвик снова подал иск против норвежских властей

Террорист Брейвик снова подал иск против норвежских властей о нарушении прав человека

Фото: Ole Berg-Rusten / Reuters

Террорист и массовый убийца Андерс Брейвик снова подал иск против норвежских властей о нарушении прав человека в попытке добиться прекращения тюремного заключения. Об этом сообщает издание Aftenposten.

Как подчеркнул его адвокат Ойстейн Сторрвик, 43-летний ультраправый экстремист находится в одиночной камере с момента вынесения ему приговора в 2012 году. Отмечается, что 25 декабря адвокат направил в Министерство юстиции уведомление, в котором говорится, что никто не должен подвергаться «пыткам» или «бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию». Сам Брейвик убежден, что длительная изоляция является нарушением статьи 3 Европейской конвенции о правах человека.

Последние восемь лет Брейвик отбывал срок в тюрьме Телемарк в Шиене, где был изолирован от всех остальных заключенных. Весной террориста перевели в тюрьму Рингерике. Там он также сидит в одиночной камере из соображений безопасности. По словам Сторрвика, смена тюрьмы не сильно помогла, хотя они с его клиентом надеялись на это.

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22 июля 2011 года Андерс Брейвик совершил два теракта. Вначале он привел в действие бомбу в правительственном квартале Осло, убив восемь человек. После этого он отправился в молодежный лагерь правящей Норвежской рабочей партии на острове Утойя, где расстрелял 69 человек. Суд приговорил его к 21 году тюрьмы — это максимальное наказание, но судьи смогут продлевать его до того момента, пока не сочтут, что преступник больше не представляет опасности.

В 2016 году Брейвик подал гражданский иск против государства за нарушения прав человека. К тому времени он провел 4,5 года в одиночной камере. Апелляционный суд пришел к выводу, что условия содержания Беринга Брейвика в тюрьме не нарушают прав человека.

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Алина Гончарова
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