Бросивший телефон в лицо певице Биби Рексе фанат объяснил свой поступок

Бросивший телефон в лицо певице Биби Рексе фанат думал, что это будет забавно

Фанат певицы Биби Рексы, который бросил ей в лицо телефон во время концерта, объяснил свой поступок. Об этом сообщает New York Post.

27-летний арестованный Николас Малванья признался, что пытался узнать, смог ли бы он добросить телефон до исполнительницы. Поклонник добавил, что думал, что это будет забавно.

Издание «Звук медиа» добавляет, что поклонник был арестован за попытку покушения на артистку.

Об инциденте стало известно 19 июня. В сети появился ролик, на котором видно, как артистка выступает на сцене и один из зрителей шоу кидает в нее смартфон, который попадает Рексе в лицо. В результате случившегося концерт был прекращен, так как Рексе рассекло лоб. Певице наложили три шва.