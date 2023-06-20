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20:03, 20 июня 2023Силовые структуры

ФСБ ликвидировала подпольные производства этилового спирта в российском регионе

В Ярославской области ФСБ ликвидировала два подпольных производства этилового спирта

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

В Ярославском и Гаврилов-Ямском районах Ярославской области сотрудники ФСБ обнаружили и ликвидировали два подпольных цеха, в которых производили этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию без лицензии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Силовики изъяли более 13 тысяч контрафактной продукции — более трех тысяч литров этилового спирта и свыше 10 тысяч литров спиртосодержащей продукции.

В отношении двух организаторов возбудили уголовное дело по статье 171.3 («Незаконное производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции») УК РФ. Теперь их могут лишить свободы на три года. Следователям еще предстоит выяснить, несла ли деятельность подозреваемых угрозу здоровью населения и окружающей среде.

Ранее в Тульской области пресекли деятельность подпольного спиртзавода, работавшего под прикрытием свинофермы. По предварительным данным, завод в Алексинском районе ежедневно производил около тонны контрафактного алкоголя.

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    Варвара Митина
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