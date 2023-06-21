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01:06, 21 июня 2023Ценности

Популярная рэперша показала фото без штанов

Рэперша Doja Cat снялась в кожаном корсете и прозрачных колготках

Фото: @dojacat

Популярная американская рэперша Doja Cat (настоящее имя Амала Ратна Зандиле Дламини) показала фото без штанов. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Исполнительница снялась в красном кожаном корсете и черных прозрачных колготках, сквозь которые просвечивало нижнее белье. При этом знаменитость дополнила образ высокими сапогами, сумкой с металлическими заклепками, массивным нашейным крестом и париком оттенка блонд с черными прядями у лица. Кроме того, она вставила пирсинг в область переносицы и зону под нижней губой, надела красные линзы и подчеркнула веки красными тенями.

Поклонники оценили внешний вид рэперши в комментариях. «Doja Cat продала душу дьяволу», «Сатанизм — это слишком», «Я напуган», «Верните старую Doja», «Красные линзы не означают продажу души», «А вы все профессиональные арт-директора? Что бы она без вас делала», «Люблю ее», «Сексуальный демон», — указали пользователи сети.

Ранее в июне Doja Ca показала фигуру в купальнике во время отдыха на яхте. На размещенных снимках 27-летняя исполнительница позировала в черном бикини, состоявшем из топа с треугольными чашками и V-образных стрингов.

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    Карина Черных
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