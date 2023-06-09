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09:41, 9 июня 2023Ценности

Популярная рэперша показала фигуру в бикини после пластики

Рэперша Doja Cat показала фигуру в бикини во время отдыха на яхте после пластики

Фото: @dojacat

Популярная американская рэперша Doja Cat (настоящее имя Амала Ратна Зандиле Дламини) показала фигуру в купальнике после пластики во время отдыха на яхте. Соответствующие кадры опубликованы в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенных снимках 27-летняя исполнительница позировала в черном бикини, состоявшем из топа с треугольными чашками и V-образных стрингов. При этом наряд был оформлен металлическими и деревянными украшениями. Образ звезда дополнила солнцезащитными очками и широкополой шляпой в тон наряду. В марте она заявила, что уменьшила грудь и сделала липосакцию.

Известно, что знаменитость посетила Мексику со своим новым возлюбленным — музыкантом Джеффри Сайрусом, известным как J. Cyrus. Так, папарацци засняли их поцелуй на судне, отмечает издание TMZ.

В мае Doja Cat нарушила важный запрет на ежегодном балу Met Gala и попала на видео. Предположительно, 27-летнюю звезду засняли на красной дорожке, в то время как она ожидала своей очереди давать интервью. Так, певица стояла позади южнокорейской участницы группы Blackpink и курила электронную сигарету, выпуская дым изо рта.

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    Карина Черных
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