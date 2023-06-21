WP: на Западе негативно оценили перспективы восстановления Украины за счет членов ЕС

Восстановление Украины потребует окончательного прекращения конфликта и сотен миллиардов долларов. По завершении кризиса страна может оказаться в состоянии длительного экономического голода. Об этом пишет Washington Post (WP).

Отмечается, что на Западе негативно оценили перспективы восстановления Украины за счет членов Европейского союза (ЕС). Долг Киева накапливается, а его дефицит продолжает увеличиваться. По оценкам украинского правительства, на ежемесячные рутинные расходы тратится порядка 3,1 миллиарда долларов, которых у Киева нет.

«Несмотря на громкие разговоры о необходимости плана Маршалла для Украины или о конфискации многомиллиардных российских активов, большая часть денег, которые сейчас текут на Украину, поступает в виде долгосрочных кредитов», — сказано в публикации.

По словам министра финансов Украины Сергея Марченко, в то время как США предоставили миллиарды долларов в виде безвозвратных грантов, почти 95 процентов денег, поступающих от Евросоюза и других партнеров, находятся в форме кредитов. Это означает, что они должны быть возвращены с процентами.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что, поскольку Россия является причиной разрушений на Украине, она и будет нести материальную ответственность за восстановление республики. «Но до этого момента мы будем продолжать поддерживать народ Украины, пока он пытается защитить и восстановить свою страну», — пообещал дипломат.