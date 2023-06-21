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14:08, 21 июня 2023Мир

США пообещали заставить Россию платить за восстановление Украины

Госсекретарь США Блинкен: Россия должна платить за восстановление Украины

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Поскольку Россия является причиной разрушений на Украине, она и будет нести материальную ответственность за восстановление республики, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Его слова прозвучали во время конференции по восстановлению Украины в Лондоне, трансляция ведется на YouTube.

«Но до этого момента мы будем продолжать поддерживать народ Украины, пока он пытается защитить и восстановить свою страну», — пообещал дипломат.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель также говорил, что планирует обсудить с коллегами легальные основания для того, чтобы заставить Россию платить за восстановление Украины, пострадавшей в ходе боевых действий.

Одна из опций, которую обсуждают в Европе и США — отдать Киеву конфискованные у Москвы активы, в том числе замороженные активы Центробанка РФ.

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    Виктория Кондратьева
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